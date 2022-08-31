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Gökbey, Atak ve Türk Yıldızları hayran bıraktı

Gökbey, Atak ve Türk Yıldızları hayran bıraktı
Gökbey, Atak ve Türk Yıldızları hayran bıraktı

Samsun’da yapılan TEKNOFEST KARADENİZ’de Gökbey ve Atak ile Türk Yıldızları gösteri izleyenleri hayran bıraktı.

Gökbey, Atak ve Türk Yıldızları hayran bıraktı - Foto Galeri
Gökbey, Atak ve Türk Yıldızları hayran bıraktı - Tıkla İzle

30 Ağustos'ta başlayan TEKNOFEST KARADENİZ, tüm heyecanıyla sürüyor. 2 günde on binlerce ziyaretçinin geldiği festivalde yapılan çeşitli etkinliklerle vatandaşların unutulmaz anlar yaşaması sağlanıyor. Bugün de yerli ve milli helikopterler Atak ve Gökbey sahneye çıktı. Atak ve Gökbey'in gösterisi nefes kesti.

Gökbey ve Atak helikopterleri, birlikte ve ferdi uçuşlarının yanı sıra savaş taarruz hareketleri de yaptılar. 80 km hızla geri geri giden Gökbey helikopteri, vatandaşları heyecanlandırdı. Atak ve Türk Yıldızları gösterileri de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

4 Eylül'de sona erecek TEKNOFEST KARADENİZ'de her gün birbirinden heyecanlı gösteriler vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal-Cem Güngörmüş

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