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Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, olumsuz hava şartları Kabatepe-Gökçeada seferlerinin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş internet sayfasından yaptığı açıklamada, “6 Kasım 2019 Çarşamba (bugün) Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13:00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15:00 seferleri elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir. Hatlarımızda yoğunluk olması halinde adalar hattında ek seferler düzenlenmekte; Boğaz hattında ise seferlerimiz saatsiz olarak yapılmaktadır. Anlık sefer bilgisini 444 0 752 numaralı GESTAŞ İletişim Merkezi'nden 7/24 saat öğrenebilirsiniz. İyi yolculuklar dileriz” ifadelerine yer verdi.

Utku Yaşar Cüce - Cenk İşver
 

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