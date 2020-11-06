Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “07.11.2020 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 15.00 seferleri yapılacak olup, gün içerisindeki diğer planlı seferlerimiz olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce

