Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan A.Ş.'den yapılan açıklamada, “9 Ocak Cumartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 15.00'da, Kabatepe'den ise saat 17.00'da sefer yapılacak olup, diğer tüm seferler olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce

