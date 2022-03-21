Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Bugün, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle boğaz hattındaki feribot seferlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Feribotla seyahat etmek isteyen vatandaşlar, GESTAŞ'ın internet sitesinden, kalkacak feribotların saatlerini öğrenebilecek. Tarifelerin 1 hafta sonra eski sistemine döneceği öğrenildi.

Utku Yaşar Cüce

