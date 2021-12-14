Gökçeada ve Bozcaada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 05.00 ve 09.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri yapılacaktır. Gün içerisindeki diğer tarifeli seferler olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 15.30, Geyikli'den ise saat 11.00 ve 15.00 seferleri yapılacaktır. Bozcaada'dan saat 18:00 ve Geyikli'den saat 19:00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Utku Yaşar Cüce

