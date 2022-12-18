Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Geştaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Pazartesi ve Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “19-20 Aralık 2022 Pazartesi ve Salı günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir. 19-20 Aralık 2022 Pazartesi ve Salı günleri Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

İpek Yavaş



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