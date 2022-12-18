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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine Pazartesi ve Salı günleri yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Geştaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Pazartesi ve Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “19-20 Aralık 2022 Pazartesi ve Salı günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir. 19-20 Aralık 2022 Pazartesi ve Salı günleri Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

İpek Yavaş
 

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