Gökdeniz Bayrakdar: 'Beşiktaş'tan da teklif geldi'

Antalyaspor'un 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Tam Saha Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Profesyonel futbola başlama hikayesini anlatan genç yetenek, “Kocaelispor'da seçmelere katıldım. Üç idmana gittim, direkt seçtiler beni. O sene benim şansıma Akademi Ligi başladı. Rakiplerimiz arasında altyapısı güçlü olan Fenerbahçe, Kasımpaşa gibi İstanbul takımları da vardı. Akademi Ligi'nde takım iyi gitmedi ama ben 16 gol atarak dikkatleri çektim. Hatta Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Ancak Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz beni Fenerbahçe'ye vermedi ve profesyonel imza attırdı. Çünkü Kocaelispor'da transfer yasağı vardı ve takımda kalmam gerektiğine inandılar. Yasak nedeniyle ilk profesyonel olduğum sene şans buldum ve iyi değerlendirdiğime inanıyorum” diye konuştu.

“Bana inananları mahcup etmedim”

2017-2018 sezonunda 3. Lig 3. Grup'ta Kocaelispor formasını terletmeye başlayan Gökdeniz, “İlk profesyonel yılımda Kocaelispor gibi büyük ve köklü bir kulübün formasını giymek nasip oldu. Transfer yasağı nedeniyle şans bana da geldi ve henüz ilk yılımda 3 gol attım. 16-17 yaşlarındaydım. Fatih Kavlak Hocam vardı. Bana inanıyordu. İlk olarak o oynattı zaten profesyonel anlamda. Bana inananları mahcup etmedim ve iyi bir çıkış yaptım” şeklinde konuştu.

“3. Lig gerçekten çok zor”

Genç futbolcu, “Henüz 16-17 yaşında 3. Lig'in o sert temposunda oynamak nasıldı? Oradaki fiziksel mücadelenin altından nasıl kalkabildin” sorusunu şöyle cevapladı:

“3. Lig gerçekten çok zor. Sert futbol oynanıyor. Hele genç ve tecrübesizseniz, üstelik fizik olarak da daha tam yeterliliğe ulaşmadıysanız çok zor bir lig. Ben de fiziksel olarak sıkıntı çekeceğimi düşündüğüm için sürekli ekstra antrenmanlar yaptım. Hocalarımdan, futbolcu abilerimden yardım ve destek aldım. Yeteneğimin farkındaydım artık. Fizik olarak da kendimi geliştirirsem başarılı olacağımı düşündüm. Bu ekstra çalışmaların sayesinden bu sert ligde mücadele etmenin zorluğunun altından kalktım.”

“Beşiktaş'ın da bir ilgisi ve teklifi oldu”

Sezon başında Antalyaspor'a transfer sürecini anlatan Gökdeniz, “Bana önce Antalyaspor'un ilgisi oldu. Transfer için ilk teması Antalyaspor'la sağladık. Ama sonra bir süre ses çıkmadı. Yine de takipte olduklarını biliyordum. Ardından Beşiktaş'ın da bir ilgisi ve teklifi oldu. Her konuda da anlaşma sağlandı. İş imzaya kalmıştı. Antalyaspor bu sırada tekrar ciddi bir şekilde devreye girdi ve Kocaelispor'a teklifini iletti. Kocaelispor'un istediği parayı Beşiktaş taksitlerle, Antalyaspor peşin teklif etti. Bu teklife çok sevindim. Çünkü ben de zaten Antalyaspor'da oynamak istiyordum. Futbol gelişimim ve daha fazla forma şansı bulmam açısından Antalyaspor'da oynamamın en doğru adım olacağına inanıyordum. Babama da ‘Antalyaspor teklif yaptı, başka bir takımı düşünmeyelim, ben oraya gitmek istiyorum' dedim. Babam da saygı duydu. Kararımızı menajerim Murat (Erdoğan) abiye de ilettik. Ayrıca Antalyaspor ile Kocaelispor'un kardeş takım olması nedeniyle Antalya'da kendimi evimde gibi hissedeceğimi biliyordum. Antalyaspor'da da 41 numaralı formayı bu kardeşliğin daha da anlam kazanması için giyiyorum. Şimdi çok doğru bir karar verdiğimizi de görüyorum. İyi ki Antalyaspor'a transfer olma kararı vermişim” ifadelerini kullandı.

“Verilen fırsatı iyi kullandığımı düşünüyorum”

Antalyaspor'daki ilk sezonunu değerlendiren genç futbolcu, “Öncelikle şunu söylemeliyim; 3. Lig'le Süper Lig arasında dağlar kadar fark var. Buradaki tesisler, bir futbolcunun istediği her imkanın bulunması, Nuri Şahin, Lukas Podolski ve birçok deneyimli futbolcuyla birlikte antrenmana çıkmak büyük bir tecrübe. Antalyaspor'a adım attığım ilk günden beri çalışmaya devam ettim. Şans verileceğini umuyordum ve verildi de. Verilen fırsatı da iyi kullandığımı düşünüyorum. İlk çıktığım maçta Beşiktaş'a gol atmak benim için dönüm anı olabilir. Bunun verdiği özgüvenle iyi bir çıkış yakaladığıma inanıyorum. Çalışmaya ve buna bağlı olarak fırsat bulmaya devam ediyorum. Daha çok çalışmam gerektiğinin de farkındayım” açıklamasını yaptı.

“Nuri Şahin ve Podolski ile aynı ortamda bulunmak büyük fırsat”

Nuri Şahin ve Lukas Podolski gibi yıldız oyuncularla aynı ortamda bulunmanın bambaşka bir deneyim olduğunu dile getiren Gökdeniz Bayrakdar, “Bu isimler Dünya Kupası'nda oynamış, hatta kazanmış, Avrupa'nın üst düzey takımlarında yıllarca forma giymiş, başarılı olmuş isimler. Aynı idmanda bulunmak, onların deneyimlerinden bir kırıntı bile kazanmak benim ve takımdaki diğer genç oyuncular için bulunmaz bir fırsat. Onlardan çok şey öğreniyorum. Tabii ki onların da bize yaklaşımı çok önemli. Sadece bu iki isim değil, takımdaki diğer deneyimli abilerim de bizlere ilgi gösteriyor, destek veriyor. Gelişimimize çok faydaları oluyor. Bu anlamda şanslı bir futbolcuyum diyebilirim. Tabii ki başımızdaki Ersun Yanal Hocamızın deneyimini ve bize kattıklarını da unutmamak gerek” dedi.

“Ersun Yanal Türkiye'nin sayılı isimlerinden biri”

Gözdeniz, Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkilerinin sorulması üzerine, “Ersun Yanal Türkiye'nin sayılı isimlerinden biri. Benim gözümde bir marka. Kendisi ile çalışmaya başladığımdan bu yana oyunumun gelişmesinde çok faydası oldu. Hala oluyor ve olmaya devam edecek. Ersun Hocanın idman teknikleri çok farklı. Bilimin her imkanını kullanmaya önem veriyor. Her antrenmanımız öncesi drone kalkıyor ve canlı antrenman performansımız belirleniyor. Teknolojinin nimetlerinden azami faydalanan bir anlayışı ve bu anlamda oluşturduğu ekibi var. Bu da bizim gelişimimize büyük katkı sağlıyor. Kendisinin Türk futboluna kazandırdığı isimleri göz önüne getirdiğimizde, ben ve benim gibi genç arkadaşlarım, neden biz de onlardan biri olmayalım diyoruz. Çünkü Ersun Hocanın elinde çok daha gelişim göstereceğimizin farkındayız. Hocamız bize bu inanç ve özgüveni veriyor. Biz de onu mahcup etmemeye çalışıyoruz” cevabını verdi.

“Sonuna kadar kovalayacağız”

Takım olarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Gökdeniz, “İlk yarının ortalarına doğru biraz dengemiz bozuldu. Bir teknik direktör değişikliği yaşadık. Yeni bir teknik direktör, yeni bir anlayış elbette ki biraz zaman alıyor. Fakat bu süreci çabuk atlattığımıza inanıyorum. Yeni bir oyun planımız var ve bunu çok iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Türkiye Kupası ile birlikte 10 maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamamız bunun göstergesi. Sezon sonunda da ligde iyi bir sıralamada yer almak ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlamak en büyük arzumuz. Kupa şampiyonluğu, Avrupa demek. Bunu istiyoruz ve sonuna kadar kovalayacağız” şeklinde konuştu.

“Avrupa'da forma giymek isterim”

Gökdeniz Bayrakdar, kariyer planlaması ile ilgili olarak ise, “Antalyaspor ile 5 yıllık sözleşmem var. Ben 5 yılın sonunu düşünmüyorum. Her gün daha fazla çalışıp hem takımıma faydalı olmak hem de kişisel gelişimimin ilerlemesi için çaba göstermek istiyorum. Bu sürenin sonunda olur, farklı bir zamanda olur bilemem ama elbette ki Avrupa'da forma giymek isterim. Antalyaspor'a da önemli bir para kazandırmak isterim. Bunu bana yaptığı yatırımın karşılığı olarak değil, genç oyunculara verdiği önem ve bize duyduğu güvenin karşılığı olarak kazandırmak isterim. Antalyaspor gibi gençlere önem veren kulüpler bunun karşılığını almalı. Kulübüm izin vermeden de hiçbir yere gitmem zaten” değerlendirmesini yaptı.