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‘Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi', yüksek hızlı hedefini başarıyla imha etti

‘Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi', yüksek hızlı hedefini başarıyla imha etti
‘Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi', yüksek hızlı hedefini başarıyla imha etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2022 yılı içerisinde İstanbul Fırkateynine entegre edilecek olan ‘Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi’nin, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiği duyurdu.

‘Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi’, yüksek hızlı hedefini başarıyla imha etti - Tıkla İzle

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ‘Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu. Gökdeniz'in bu yıl içinde İstanbul Fırkateynine entegre edileceğine de duyuran Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Savunma sanayiimizden bir bayram hediyesi. Donanmamız için geliştirilen Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi, gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti. Gökdeniz bu yıl içinde İstanbul Fırkateynine entegre edilecek.”

Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek
 

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