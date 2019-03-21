Gökhan Töre'den Fikret Orman'a tepki

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından cevap verdi. 'Saygıdeğer ve Emektar Beşiktaş Camiasına ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur' başlığı ile başlayan açıklamada Töre, "Yüz on altı yıldır gerçek sevgi ve büyük özveri ile halkın takımı olmaya layık görülmüş Beşiktaş Futbol Kulübünün böylesine zan altında kaldığı ne görülmüş ne de duyulmuştur.

Bilinmelidir ki beni bu metni yazmaya ikna eden, gelecekteki büyük yeteneklerin bu gibi haksızlıklara uğramamaları, uğrasalar da korkmadan haklarını aramalarına önayak olmak; bir örnek teşkil etmektir. Çünkü gelecekte ismini gururla anacağımız o büyük yetenekler şu an bu metni okuyan belki kariyerinin başında bir futbolcu, olabilir. Ben bu haksızlığa sessiz kalmıyorum" diye konuştu.

"Fikret Orman'ın 'Oynamadan para kazanmak istedi' cümlesi iftiradır"

Fikret Orman'ın dün yaptığı açıklamalara da değinen Töre, "Dün özel bir televizyon kanalında Fikret Orman ve bir gazeteci beyefendi ile yapılan "ısmarlama" röportajın akıllarda zaten var olan sorulara yenilerini eklediğini ve maalesef oldukça basit ve amaçsız bir röportaj olduğunu Fikret Orman'a iletmek isterim. Bu sorulara artık yaşadığım gerçekler ile cevap vermenin zamanı geldiğine; siz değerli Beşiktaş Taraftarının ve saygıdeğer kamuoyu mensuplarının bu gerçekleri bilmeye hakkı olduğuna inanıyorum. Fikret Orman röportajı maalesef bizim ailemizden ve dostlarımızdan gördüğümüz, bildiğimiz 'Sevgi' anlayışının oldukça dışında kavramları hedef almaktadır.

Bilinmelidir ki: sözleşmemde yer alan miktarı her ay almak FIFA'nın koyduğu ve tüm dünyada her futbol kulübünde yer alan oyuncular için geçerli olan bir haktır. Fikret Orman'ın röportajda söylediği 'Oynamadan para kazanmak istedi. Ne yapalım? Biz de saygı duyduk' cümlesi bir iftiradır. Şimdiye kadar adı hiçbir haksızlıkta geçmemiş olan Beşiktaş Futbol Kulübünün, Fikret Orman'ın görev döneminde yaşadığı sıkıntıları ve adının karıştığı maddi skandalları göz önüne alacak olursak sarf ettiği cümle kulağa oldukça rahatsız edici ve umursamazca geliyor. Artık resmi bütün olarak görebiliyorum. Sezon sonu anlaşmamın biteceği Beşiktaş Kulübü'nde forma giyme şansı yakalayamama sebebinin bonservis bedeli ödenmeden alınabilecek yani kulübe maddi bir getirisi olmayacak bir oyuncu olmam gerekçesine dayandırıyorum" şeklinde konuştu.

"Sezon başı yapılan testlerde ilk sıradaydım"

Sezon başı yapılan testlerde ilk sırada olduğunu hatırlatan Gökhan Töre, "Şenol Güneş Hocam 'Yeni transferimiz Gökhan Töre' açıklamasını yapmıştı. Sonrasında kadro dışı kaldığım 4 maça istinaden Fikret Orman'a bir akşam vakti telefon açtım. Kendisi bana teknik direktör ile konuşacağını fakat verdiği kararlara karışmadığını söyledi. O zaman elbette bunu büyük bir saygı ile karşıladım. Kendisi bana telefonu kapatmadan önce kahkaha atarak, 'Gökhan sen merak etme yenileriz sözleşmeni sezon sonunda' dedi. Her röportajında 'sakatlıktan çıkamadı' iftirası arkasına çekinmeden saklanan Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin Başkanı Fikret Orman, henüz öngörmediği bir sezonun sonunu bana garantiledi. Bu büyük bir amatörlüktür. Bir insanın kaderi ile dalga geçerek oynamanın kendisinde vicdan azabı oluşturmasını umut ediyorum. Bu yapılan ne profesyonel yöneticilik anlayışı ile ne de bulunduğu makam ile bağdaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidemezsin maddesi koymak istediler"

Beşiktaş yönetiminin yarı transfer dönemi bitmesine 48 saat kala transfer için bir takım aramasını söylediklerini vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Elbette aradık. Bunun profesyonel bir transfer olamayacağını size önceki açıklamamda belirtmiştim. Yurt dışı da dahil olmak üzere beni isteyen birkaç kulüp ismini Fikret Orman'a ilettik. Buna istinaden tarafımıza 'Geçmiş ve gelecek tüm alacaklarını bıraksın, gitsin' dendi. Bunu benim dışımda o dönem adı transfer ile anılan her isme yaptılar. Beni istemedikleri ve oynatmayacakları için kendilerine sözleşmeyi çift taraflı fesih etmeyi ve sadece geçmiş alacaklarımı vermelerini teklif ettim. Kabul etmediler Kendileri bana sonrasında 'Yurt dışına gideceksin. Türkiye'de Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gidemezsin, sözleşmeye ekleyeceğiz öyle fesih edeceğiz' tehdidini bile çekinmeden savurdular. Böyle bir şey helal para kazanan hiç kimseye teklif dahi edilemez. Bu tekliflerini reddettikten sonra transfer dönemi bitimine son bir gün kala bana o gün boyunca '300 bin Euro bırak git, 200 bin Euro bırak git' demeye devam ettiler" dedi.

"6 aylık alacağımız varken 'Alacağımız yoktur' ibareli bir kağıda imza attık"

Asbaşkan Umut Güner ve yönetimde görev alan Ahmet Kavalcı ile alacaklar için takım adına konuştuğunu söyleyen Töre, "Biz takım arkadaşlarımla o dönem 6 aylık alacağımız varken 'Alacağımız yoktur' ibareli bir kağıda imza attık. Sonrasında bize Aralık ve Ocak ayı ödemesi içeren bir senet imzalattılar. Senedin temini için gittiğimde hesapta bakiye olmadığı için ödeme alamadım" ifadelerini kullandı.

"Sentetik bir saha futbolcunun en büyük düşmanlarından biridir"

Antalya hazırlık kampına gidemeyeceğini internetten öğrendiğini aktaran Gökhan Töre, "Sonrasında menajerim Fikret Orman'ı aradı. Kendisi açmadı ve dönmedi. Yardımcılarından randevu talebinde bulunduk. Reddedildi. Benim telefonumu açacağı düşüncesiyle kendisini iki kez üst üste aradım fakat açmadı. Korumasına mesaj attım. İleteceğini söyledi. Muhakkak iletmiştir ama kendisinin ciddiye almadığına eminim. Sonrasında Fikret Orman'ın bizzat talebi ile gönderilen 'yeni sezon' programım geldi.

Yeni sezona Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisi'nde belli olmayan bir çalışma programı ile devam edecektim. İlk haftalarda oradaki ekip ile bireysel çalışmalar yaptık. Fakat sosyal medya hesaplarımdan yaptığım ilk açıklamamdan sonra bir 'Ceza' olarak çalışma saatlerimde ekibin yer almadığı, kendileriyle çalışma fırsatı bulamadığım günler geçirdim. Sahanın sentetik olmasının sorun yapacağını söylediğimde, Fikret Orman'ın özel isteği olduğu söylendi. Sentetik bir saha futbolcunun en büyük düşmanlarından biridir. Sakatlanma riski yüzde doksandır. (Altyapı takımımızda yer alan genç meslektaşlarımdan 5 tanesi bu sene sentetik saha sebebiyle çapraz bağ yırtılmasına maruz kalmıştır.)" diye konuştu.

"Beşiktaş ile devam etmeyeceğimi şimdiki görev sahibi şahsın ağzından duymuş olduk"

Hakkında yapılan her açıklamayı internetten öğrendiğini vurgulayan başarılı futbolcu, "Bugün, gelecek sezonda futbol kariyerime Beşiktaş Futbol Kulübü ile devam etmeyeceğimi, şimdiki görev sahibi şahsın ağzından duymuş olduk. Kendisine tek tavsiyem: bugün telaffuz ederken tereddüt etmediği 'Sevmek' fiilinin gerçek anlamını ve gücünü siz Beşiktaş taraftarından öğrenmek için çaba göstermesi olur. Saygıdeğer Beşiktaş taraftarı, benim bu formadaki tüm hakkım son damlasına kadar size helal olsun. Unutmayın ki Beşiktaş Futbol Kulübü'nün asıl sahibi Beşiktaş taraftarlarıdır. Sizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Gökhan Töre son olarak Fikret Orman'a önümüzdeki başkanlık seçiminde bol şans diledi.