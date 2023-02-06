Gökhan Zan: 'Ne olur sesimizi duyurun'

Gökhan Zan, sosyal medyasından gözyaşları içerisinde seslenerek, "Arkadaşlar ne olur sesimizi duyun. Çok kötü Hatay. Yalvarıyorum size. Ne olur sesimiz olun, çok kötüyüz. Hatay çok kötü, hiçbir şey yok. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor kurtarılmak için. Elimizden bir şey gelmiyor. Yardım eden yok. Ne olur sesimiz olun yalvarıyorum. Herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor" diyerek yardım istedi.

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