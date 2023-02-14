İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gökhan Zan yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor

Gökhan Zan yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor
Gökhan Zan yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor

Hatay'da bulunan eski futbolcu Gökhan Zan, bölgedeki yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Zan, sosyal medya hesabından, "Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan yardım çalışmalarına destek vermeye devam ediyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ili etkileyen depremler, Hatay'da da büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Afetzedeler için ulusal ve uluslararası yardımlar bölgeye gelmeye devam ediyor. Hatay'da yaşayan eski futbolcu Gökhan Zan da depremin ilk gününden itibaren kentteki çalışmalara desteğini sürdürüyor. Vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle birlikte yardım kolilerini elden ele taşıdıklarını bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Zan, "Halkımızla, yardımsever vatandaşlarımızla, askerimizle, jandarmamızla, polisimizle, güvenlik güçlerimizle buradayız. Birlikte daha güçlüyüz. Allah herkesten razı olsun" cümlelerine yer verdi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.