Gökkuşağı Koleji'nin 5'inci IB mezunları kep attı

Gökkuşağı Koleji Bahçelievler Yerleşkesinde 5.si gerçekleştirilen International Baccalaureate (IB) töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli yaptı. Törende bir ilk de yaşandı. Okul birinciliğini, ikinciliğini ve üçüncülüğünü bu yıl kız öğrenciler elde etti.

Abdülkadir Gayretli, “Ailelerin en mutlu günleri, evlatlarının mezuniyetlerini gördükleri günlerdir. Dünyanın en prestijli lise diploma programından mezun oldular ve dünyanın saygın üniversitelerine kabul edilecekler. King's College London, Birmingham Üniversitesi, Polytecnico di Torino, IFA Paris gibi üniversitelerde eğitim yolculuklarını sürdüren öğrenciler, International Baccalaureate (IB) programı sayesinde Manchester, King's College, Durham, KU Leuven, Kanada British Columbia, City University of London, Edinburgh, Queens, Lincoln, York, Essex gibi üniversitelerden kabul almakta zorlanmıyorlar” şeklinde konuştu.

20 öğrenciden oluşan 5'inci IB mezunlarının iki hafta sonra açıklanacak IB skorlarını beklediğini ifade eden Abdülkadir Gayretli, “Daha önce maksimum 41 IB puanı elde eden eski mezunlarından sonra bu sene 43 IB puanı bekleyen öğrenciler var” diyerek IB programı hakkında bilgi verdiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir ön-üniversite programı işlevine sahip International Baccalaureate (IB) programı, öğrencileri üniversite yaşamına, üniversitede beklenen öğrenme ve çalışma becerisine, bilimsel ve akademik araştırma yapabilme yetisine ulaştırırken yüksek yabancı dil becerileriyle de gençleri donanımlı bir şekilde yetiştiriyor. Dengeli bir yaşam ilkesini benimseten IB, öğrencilerini sanata, müziğe, spor ve etkinliklere yönlendirirken toplum hizmeti çalışmalarıyla küresel ve yerel problemleri dert edinen ve çözüm arayan duyarlı gençler yetiştiriyor. Eleştirel düşünme becerilerini tüm derslere entegre eden sistem, öğrencilerin geniş bir perspektif kazanmalarına ve zengin kültürel bir bakış açısına ulaşmalarına fırsat veriyor.”