Göksel Gümüşdağ: 'Bahattin Şimşek'ten hakem olmaz'

Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, 9 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Sahadaki adaleti sağlayamadığınız zaman bu işler neticeye gitmiyor”

Maçtan çok hakemin öne çıktığı bir müsabaka olduğunu dile getiren Gümüşdağ, “Özellikle ilk yarı zannediyorum 12. dakika Gustavo'ya verilecek direkt kırmızı kartı ki VAR'da tecrübeli bir hakem olması ve çağırmasına rağmen kırmızı kartı veremeyince, bizim oyuncuların psikolojik olarak sıkıntıya girmesini sağladı hakem. Baktığınızda maç boyu, Caner diye oyuncuyu hepimiz dinliyoruz, sicilini de biliyoruz. Buna rağmen 90 dakika bir kart çıkaramıyor.

İrfan Can Kahveci olunca iki kelime söyleyince çıkartıyorlar. Şöyle düşünüyorum, Rafael'e bakıyorsunuz, bütün Türkiye görüyor Rafael değmiyor bile. ‘Değmediğim halde niye bana bunu yapıyorsun' diyor, kart görüyor. İnanılmaz bir şey, gerçekten anlayamıyorum. Meselemiz Fenerbahçe değil, camia değil. Sitemimiz Fenerbahçe'ye de değil. Maç kazanırsınız, galip gelirsiniz, mağlup olursunuz ama keşke 11 kişi ile 4-1 yenilseydik. İlk yarı baktığınızda bütün Türkiye'nin malumu, 3-4 olacak maç ama siz bu sahadaki adaleti sağlayamadığınız zaman bu işler neticeye gitmiyor” şeklinde konuştu.

“Hakem bu maçı kaldırabilecek biri değil”

Bahattin Şimşek'in bu mücadeleyi kaldıracak seviyede olmadığını savunmam Göksel Gümüşdağ, “Bir de seyircisiz bir maç, buna rağmen ezildi, kaldıramadı, hakaretler ediliyor, dokunamıyor. Bu lig bu şekilde nasıl biter. Ben onu merak ediyorum. Biz geçen sezonun şampiyonuyuz, şampiyon takıma diğer takımların direnç göstermesi çok normal. Bunu bekliyoruz ama hakemlerin bazılarının bu direnci göstermesini anlamak güç. Bahattin Şimşek'in bu gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum. Eğer biraz vicdanı, biraz Allah korkusu varsa, kendini biraz şahsiyetli biliyorsa ben gece uyku uyuyabileceğine inanmıyorum. Bütün futbolseverler bunu böyle görüyor. Raporunu da göreceksiniz, bunların hepsi raporu yazılacak ama siz insanların sinirleri ile oynarsanız. Böyle bir maçı iki kırmızı kart, Okan Buruk'u atmak bunlar enteresan. Başakşehir'in tarihinde böyle maç sayısı çok azdır. Şampiyonluğa giderken bile böyle sorunlar yaşamadık ama bunlara biz de sessiz kalamayız, bunları söylemek zorundayız. Başakşehir yarıştan hiç kopmayacak, Başakşehir'in tek hedefi vardır, yine şampiyonluğa o zirveye tutunmaktır. Bizim tutunmaya, diğer takımın da yarışa devam etme ihtiyacı var. Bu kadar stresli bir maç oynanırken, bu kadar seviyesi düşük, kalitesi düşük bir hakem verilir mi ya.

Bu şekilde, bu hakemlerle lig bitmez. Daha başındayız, yarın bir gün olaylar çok daha büyük bir yere gelir. Bakın ben tribünlerden aşağı doğru inip arkadaşların çoğunu ikaz ettim. Çünkü adeta sinir uçları koptu. MHK, MHK heyeti, federasyon bunu sorgulamalı. Bakıyorum basın açıklaması yapacağız bu soğukta 7 adım içeride açıklama yapılmasına müsaade edilmiyor, niye talimat böyle. Arkadaş, bu talimat niye değişmez? Federasyon bu işleri niye yapmaz. Talimat değişikliği yap, bu kadar insan burada donmasın. Demin gördüm içeride kavga ediyorsunuz. Bir kulüp başkanı buraya çıktığında, siz niye böyle şeylerle yüz yüze kalasanız. Rahatsızlıklar, üzüntüler çok. Ben mağlup olduğum bir maçta konuşmam, genellikle hiçbir neticeyi hakeme bağlamam. Ama bu maçı oradan alıp buraya verecek kararları verdiğinde ben bu kulübün başkanı olarak konuşmak zorundayım” ifadelerini kullandı.

“Bahattin Şimşek'ten hakem olmaz”

Rafael'in kırmızı kart gördüğü pozisyonda rakibine faul yapmadığını belirten Başkan Gümüşdağ, “Bizim doğru gördüğümüzü bir başkası yanlış görebilir onu bilemem. Ben Başakşehir-Fenerbahçe maçındaki hakem rezaletini hepimiz izledik, ben buna dikkat çekiyorum. Mesele hakemlerin performansı düşük olur ama baktığınızda VAR'daki tecrübeli bildiğimiz hakem çağırıyor. Hepimiz bakıyoruz net kırmızı kart yok. Rafael'in pozisyonunda en ufak değme yok, çocuk çıldırıyor, atıyor. İrfan Can iki kelime söylüyor atıyor. Öbür arkadaş 90 dakika konuştu atamadı. Bu hakemlerle olmaz, Bahattin Şimşek'ten de hakem olmaz” diye konuştu.

“Meselem hakemin acizliği”

TFF veya MHK'ya hakemle ilgili bir başvurularının olup olmayacağına yönelik soruyu Gmüşdağ, şöyle cevapladı:

“Serdar Tatlı'nın dürüst bir insan olduğunu biliyorum ama bu hakemin bu oyunu buradan bu kadar tansiyonlu hale getirmesine o adam ne yapacak bilmiyorum. Herhalde bu hakemin bu maçtan sonra alacağı puan da herhalde bundan sonra maç da almayacak. Sadece bana değil bir başkasına da yapmasınlar. Mesela sadece Başakşehir değil ki. Hiçbir kulübe yapmasın. Kırmızı kartlar dışında Fenerbahçe 4-1 yeniyor olsa saygı duyarım. Meselem Fenerbahçe değil, meselem hakemin acizliği, zayıflığı, sahadaki ezilmesi. Böyle bir şey olabilir mi?”

“Hakemlerin de seviyesi belli”

Okan Buruk'un kırmızı kart görmesine de değinen Göksel Gümüşdağ, “Dördüncü hakem onu itmiş, ben de onun elini ittim diyor. Oraya gelene kadar ki eylemleri topladığınızda orada yapılan az. Bu iş böyle olmaz. Bu lig bizim ligimiz, bu takımlar bizim takımımız ama hakemlerin de seviyesi belli. Bahattin Şimşek'in seviyesi hepimizin malumu, bunu biliyoruz. MHK heyeti, kendisi bu maçı seyrettiği zaman bu rezaleti kendisi de görecek, ne olacak? Olan oluyor. VAR'da Cüneyt hoca var, çağırıyor, veremiyor” dedi.

“Ligin sonu gelmez”

Ligin henüz başları olmasına rağmen gerginliği oldukça fazla olduğunu aktaran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Gözlemliyoruz, takip ediyoruz, anlatıyoruz, bunların her birini deneyeceğiz. Ondan sonra başka bir şey denememiz gerekiyorsa onu da deneriz. Bu ligde daha bu haftalarda bu kadar gerginlik oluyorsa, bu ligin sonu gelmez” açıklamasını yaptı.

Uygar Aydın - Güven Mert Ercan

