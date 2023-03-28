Göktaşının çarptığı Soyuz MS-22 uzay aracı, Dünya'ya geri döndü

Geçtiğimiz sene 21 Eylül'de Rus kozmonotlar Sergey Prpkopyev ve Dmitriy Petelin'in yanı sıra ABD'li astronot Frank Rubio'yu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) taşıyan Rusya'ya ait Soyuz MS-22 uzay aracı mürettebatsız şekilde Dünya'ya geri döndü.

ISS'de yapılan deneylere ait madde ve dokümanların yanı sıra kozmonot giysileri ve arızalı pillerden oluşan 218 kilogram yük ve 100 kilogram ağırlığındaki çöple TSİ 12.57'de istasyondan ayrılan Soyuz MS-22, TSİ 14.45'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehrine başarılı şekilde iniş yaptı.

Uzay aracının ineceği yerde geniş güvenlik önlemleri alınırken helikopterler, zırhlı araçlar, ilkyardım araçları ve uzmanları taşıyan araçlar geniş bir arazide uzay aracının inmesini bekledi. İnişine yakın zamanda paraşütleri açılan uzay aracı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki kontrol merkezinden de izlendi.

Geçtiğimiz sene uzay aracına göktaşı çarpmıştı

Geçtiğimiz sene aralık ayında göktaşı çarpması nedeniyle hasar oluşan ve bugün güvenlik nedeniyle mürettebat taşımadan Dünya'ya geri dönen Soyuz MS-22 için Rus uzmanlar ilk incelemelerini yaptı. Roscosmos uzmanları, Soyuz'un radyatör bölümünde oluşan hasarın ilk belirlemelere göre büyük bir hasar olmadığını belirterek, Soyuz MS-22'nin tekrar onarımı için çalışma yapılacağını açıkladı.

Erhan Altıparmak



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.