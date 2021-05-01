Göktürk uydusunun objektifinden Van Gölü

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'nün, Göktürk Uydusu aracılığıyla uzaydan çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. MSB, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Geçtiğimiz günlerde NASA'nın düzenlediği yarışmada birinci olan Van Gölü'ne bir de uzaydaki gözümüz Göktürk'ün objektifinden bakalım. Tüm Vanlı hemşehrilerimizi uzaydan selamlıyoruz” ifadelerine yer verdi. MSB'nin paylaşımı kısa sürede çok kişi tarafından beğenilerek fazlaca etkileşim aldı.

Ali Nargüner

