Gökyüzü aydınlandı, tır beşik gibi sallandı

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı. Deprem anında gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Depremin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri de depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan bir görüntüde bir tırın beşik gibi sallandığı görüldü.

Ali Göç

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