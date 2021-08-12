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Gökyüzü Perseid meteor yağmuruyla renklendi

Gökyüzü Perseid meteor yağmuruyla renklendi
Gökyüzü Perseid meteor yağmuruyla renklendi

Yılın en çok beklenen etkinliklerinden olan ve Türkiye’den de takip edilebilen Perseid meteor yağmuru, Eskişehir semalarında gözlemlendi.

1992 yılında dünyanın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşan Perseid meteor yağmuru, her yıl temmuz ve ağustos aylarında Türkiye'den çıplak gözle izlenebiliyor.

Yılın en çok beklenen gök olaylarından olan Perseid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünün bulutsuz ve ışık kirliliğinin az olduğu yerlerde gözlemlendi.

Havanın açık olduğu Eskişehir'den de görülebilen meteor yağmuru, gökyüzü meraklılarını kendine hayran bıraktı.

Kamp sandalyesini alanlar, kentin yüksek ve karanlık kesimlerine çıkarak meteor yağmurunun tadını çıkardı.

Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot
 

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