Gökyüzünde sığırcıkların dansı izleyenleri büyüledi

Çok sayıda sığırcığın bir arada ani ve sürekli yön değiştirmesi ile oluşan türbülansın aralarına giren avcı kuşların dikkatini dağıtması, kendilerine hedef seçememesi ve dolayısıyla avın başarısız olması sığırcıkların sadece dans etmediği kuş uzmanları tarafından belirtiliyor. Sığırcıkların dansı, izleyenleri adeta büyülüyor. Eşsiz görüntülerin adresi olan Sultan Sazlığı Milli Parkı; 301 kuş türüne ev sahipliği yaparken, Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı iki ana göç yolunun kesişme noktasında yer alması sebebiyle sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli korunan alanları arasında yer alıyor.