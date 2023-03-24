Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı

İftarın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, gökyüzünde Ay'ın hemen altında parlayan bir ışıltı ile karşılaştı. Önce yıldız sanılan parıltının daha sonra Venüs gezegeni olduğunu öğrenen vatandaşlar telefonları ile bu anı kaydetti. Arkadaşları ile gökyüzündeki durumu fark ettiklerini belirten Furkan Erdem, “Geçenlerde de aynı durum oluşmuştu. Bu durumu araştırdığımızda Venüs gezegeni olduğunu anladık. Çok da güzel bir görsel oluştu. Fotoğraf makinesi ile durumu çekmeye çalışıyoruz bizde. Türkiye'nin dört bir yanından gözüküyor herhalde. Kayseri'den bir tanıdığımız yazdı. Onlarda gökyüzünde bu durumu görmüşler” dedi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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