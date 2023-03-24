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Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı

Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı
Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı

Düzce’de havanın kararmasının ardından Ay ve Venüs gezegeni yan yana görüldü. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak gökyüzünü fotoğraflamaya çalıştı.

Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı - Tıkla İzle

İftarın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, gökyüzünde Ay'ın hemen altında parlayan bir ışıltı ile karşılaştı. Önce yıldız sanılan parıltının daha sonra Venüs gezegeni olduğunu öğrenen vatandaşlar telefonları ile bu anı kaydetti. Arkadaşları ile gökyüzündeki durumu fark ettiklerini belirten Furkan Erdem, “Geçenlerde de aynı durum oluşmuştu. Bu durumu araştırdığımızda Venüs gezegeni olduğunu anladık. Çok da güzel bir görsel oluştu. Fotoğraf makinesi ile durumu çekmeye çalışıyoruz bizde. Türkiye'nin dört bir yanından gözüküyor herhalde. Kayseri'den bir tanıdığımız yazdı. Onlarda gökyüzünde bu durumu görmüşler” dedi.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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