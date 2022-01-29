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Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans

Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans
Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans

Tekirdağ'da günbatımıyla kızıllaşan şehrin semalarında adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti.

Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans - Tıkla İzle

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi semalarında akşam saatlerinde günbatımıyla kızıl renge bürünen gökyüzünde toplanan sığırcık kuşları bir süre sonra akrobatik hareketler yaparak, havada çeşitli şekiller çizmeye çalıştı. Sığırcık kuşları havada senkronize uçuşları ile adeta dans ederek, görsel bir şölen oluşturdu.

Danslarıyla kararan gökyüzünde kayboldular

Muhteşem dans kameralara yansırken, yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları, Tekirdağ'ın kızıl renge bürünen semalarına renk kattı. Grup halinde hiç düzeni bozmadan uçan sığırcıklar, gökyüzünün kararmaya başlaması ile muhteşem danslarıyla ortadan kayboldular.

Halil Dağ

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