Gol düellosundan Gaziantep FK galip çıktı!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada kale alanına gönderilen topa hareketlenmek isteyen M'Poku yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

6. dakikada Konyaspor'un kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Guilherme, meşin yuvarlağı ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi. 0-1

12. dakikada Cikalleshi kafayla penaltı noktasına indirdiği topa Soner Dikmen'in gelişine vuruşunda top savunmadan sekerek kaleci Günay'da kaldı.

17. dakikada Maxim'in serbest vuruştan ön direğe gönderdiği topa Caulker'in kafa vuruşu kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-1

45. dakikada Hamza Mendyl'in yerden arka direğe gönderdiği topu kale önünde Dicko filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası sol çaprazından sert şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

51. dakikada sol kanattan çizgiye inen Hamza Mendyl'in yerden ortasına kale önünde dokunan Muhammet, topu filelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi. 2-1

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in bekletmeden kaleye gönderdiği sert şutunda top kaleci Günay'da kaldı.

71. dakikada sağ kanattan savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cikalleshi, topla birlikte içeriye doğru kat ederek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 2-2

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bytyqi'nin sol çaprazdan sert şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

86. dakikada sol kanatta topla buluşan Hamza Mendyl'in yerden ortasına kale önünde Figueiredo'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Samet Çiçek, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Hamza Mendyl (Halil İbrahim Pehlivan dk. 90 ?), Steven Caulker, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Recep Niyaz (Furkan Soylap dk. 90 ?), Doğan Erdoğan (Oğuz Ceylan dk. 72), Maxim, Nouha Dicko (Figueiredo dk. 72), Muhammet Demir (Angelo Sagal dk. 81)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Alin Tosça, Kenan Özer, Yusuf Türk, Mirza Cihan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Konyaspor: Sehic, Nejc Skubic (Barış Yardımcı dk. 61), Marin Anicic, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen (Endri Çekici dk. 61), Hadziahmetovic, Mpoku (Ahmed Hassan dk. 77), Bytyqi, Serdar Gürler (Hubert Michalak dk. 88 ?), Cikalleshi (Oğulcan Ülgün dk. 77)

Yedekler: Eray Birniçan, Rahmanovic, Alper Uludağ, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Caulker (dk. 17), Muhammet Demir (dk. 51), Figueiredo (dk. 86) (Gaziantep FK), Guilherme (dk. 6 pen.), Cikalleshi (dk. 71) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Papy Djilobodji, Günay Güvenç, Kitsiou (Gaziantep FK), Adil Demirbağ, Mpoku, Anicic (Konyaspor)

Said Vakkas Yağcı

