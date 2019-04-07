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Gol düellosunun galibi Denizlispor

Gol düellosunun galibi Denizlispor
Gol düellosunun galibi Denizlispor

Spor Toto 1. Ligin 28. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Abalı Denizlispor’a 4-3'lük skorla mağlup oldu

Maçtan dakikalar 

15. dakika Adanaspor'da sağ kanattan Digao'nun ortasında Furkan'ın ön direkte kafa vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı. 

22. dakika Abalı Denizlispor'da Kerem Can'ın ortasında ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Abdulkadir'in vuruşunda Adanaspor'da Veli tehlikeyi uzaklaştırdı. 

25. dakika Adanaspor'da Furkan'ın ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı. 

27. dakika Adanaspor'da Veli'nin savunmada pas hatasında Abalı Denizlispor'da Ziya topu kaptı uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu. 

38. dakika Abalı Denizlispor'da Kerem Can'ın sert ortasında yakın mesafeden Ziya'nın kafa vuruşunda top auta çıktı. 

Kardeşçe başlayan maç yumruklarla bitti

50. dakika Adanaspor'da Ahmet Dereli'nin ortasında Kone'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 

59. dakika Abalı Denizlispor'da Furkan'ın içeri çevirdiği topa Recep Niyaz'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 

68. dakika Adanaspor'da Gökhan'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli'nin yaptığı gelişine vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Furkan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 

74. dakika Abalı Denizlispor'da serbest vuruştan Furkan'ın ortasında topla buluşan Kehinde'nin boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.2-2 

89. dakika Abalı Denizlispor'da Ziya'nın ortasında Recep Niyaz'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 2-3 

90. dakika Abalı Denizlispor Kehinde ceza alanı içerisinde Onur'u düşürdü hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Hakan Barış topu ağlarla buluşturdu. 3-3 

90+3. dakikada Abalı Denizlispor'da ceza sahası alanı içerisinde oluşan karambolde Burak Çalık gelişine şutunda topu ağlarla buluşturdu. 4-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Yusuf Bozdoğan, Abdullah Bora Özkara 

Adanaspor: İrfan Can, Veli, Onur, Digao, Özkan, Hakan, Furkan (Kenan dk. 87 ?), Gökhan, Abdulkadir (Renan Diniz dk. 77), Ahmet (Bagayoko dk. 73), Kone
Yedekler: Goran, İhsan, Feczesin, Eren
Teknik Direktör: Eyüp Arın 

Abalı Denizlispor: Adam, Alperen (Furkan dk. 44), Oğuz, Burak Altıparmak (Kehinde dk.73), Kerem, Abdulkerim, Ziya, Aissati, Recep, Kibong (Burak Çalık dk. 56), Mehmet
Yedekler: Asil, Gökhan, Deniz, Himmet
Teknik Direktör: Yücel İldiz 

Sarı Kartlar: Kone, Digao, (Adanaspor) Kehinde, Burak Çalık, Aissati (Abalı Denizlispor)
Kırmızı Kart: Hakan Barış (dk. 90+3) (Adanaspor) 

Goller: Kone (dk.50) Furkan (dk. 69) Hakan (dk. 90)(Adanaspor) Recep (dk. 59 ve 89) Kehinde (dk. 74) Burak Çalık (dk. 90+3)(Abalı Denizlispor)  

Cemil Serezli - Süleyman Cenk İdaye

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