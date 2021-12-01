Gol yağmuru Alanyaspor'a turu getirdi

Maçtan dakikalar
16. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Buluthan'ın vuruşu kalecide kaldı.
20. dakikada Borja'nın sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topta ön direğe hareketlenen Diedheionu'nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
54. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Candeias'ın pasında ön direğe hareketlenen Emre Akbaba meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
58. dakikada Candeias'ın uzun pasında ceza alanında topla buluşan Eduardo, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara yolladı. 3-0
69. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Efecan Karaca, kale çizgisine indikten sonra pasını gönderdi, kale önünde Oğuz Aydın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 4-0
81. dakikada Candeias'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Efecan Karaca, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 5-0
87. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla ceza alanına giren Tetah, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemiş Tunç, Emir Eray Eyisoy
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Eduardo (Oğuz Aydın dk. 67), Milinovic, Fatih Aksoy (Efecan Karaca dk. 61), Borja (Ahmet Gülay dk. 46), Candeias, İsmail Zehir, Furkan Bayır, Candeias, Emre Akbaba (Juanfran dk. 61), Diedhiou (Tetah dk. 82)
Yedekler: Marafona, Babacar, Mevlja, Yusuf Özdemir, Davidson
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Osmaniyespor FK: Mehmet Akif Önal, Ahmet Ayhan, Mehmet Sefa Etöz (Burak Kara dk. 59), Bora Taşdemir, Ahmet Taner Çukadar, Ali Mevran Ablak (Muhammet Mustafa Gundak dk. 59), Muzaffer Gebeci (Ali Sinan Gayla dk. 59), Hüseyin Sürmeneli (Mert Korkmaz dk. 67), Yağız Rüştü Aktaş, Onur Kızıltaş, Gökhan Lale (Talha Hançer dk. 84 ?)
Yedekler: Mehmet Mert Islah, Sinan Altınel
Teknik Direktör: İsmail Cem Cambaz
Goller: Diedhhiou (dk. 20), Emre Akbaba (dk. 54), Eduardo (dk. 58), Oğuz Aydın (dk. 69), Efecan Karaca (dk. 81), Tetah (dk. 87) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Gökhan Lale, Yağız Rüştü Aktaş (Osmaniyespor FK), İsmail Zehir (Alanyaspor)
İsa Akar