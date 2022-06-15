Gölbaşı ilçesinde üreticilere gübre ve tohum dağıtımı yapıldı

Her zaman çiftçileri desteklediklerini belirterek açıklamalarda bulunan Gölbaşı ilçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, “2022 yılında Gölbaşı ilçesinde yem bitkileri üretimin geliştirilmesi projesi çerçevesinde 19 çiftçimize yüzde 70 hibeli olan 3 ton fiğ tohumu dağıtımı yapılmıştı. Bugün ise, 11 çiftçimize 61 paket silajlık mısır tohumu ve 15 çiftçimize ise 700 kilogram yonca tohumu dağıtımı yapıldı. Bakanlık olarak yem bitkisi ekimini yapan çiftçilerimize her yıl dekar başına destek verilmekte olup fiğ yem bitkisi için dekar başına 60 TL silajlık mısır bitkisi için dekara 100 TL ve yonca bitki ekimi için suluda 90 TL ödenmektedir.

Üreticilerimize yem bitkileri destekleri yanında üreticilerimizin antepfıstığında meyve verimi ve kalitesini artırmak amacıyla antepfıstığında tozlaşma sorunların giderilmesi projesi dolayısıyla 24 çiftçimize 800 kilogram yeşil altın gübresi 4 litre sıvı gübre ve 4 kilogram yaprak gübresi sağlanmıştır” diye konuştu.