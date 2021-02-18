Gölcük Gölü buz tuttu

İzmir'de etkili olan soğuk hava, Ödemiş ilçesi Gölcük Yaylası'nda bulunan Gölcük'ü de adeta dondurdu. Göl yüzeyi hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle buz tutarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Ödemişliler Gölcük'e gelerek eşsiz manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimi yaptı. Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, kar yağışı nedeniyle yollarda kapanma söz konusu olmadığını belirterek, “Yollarımız açık. Esnaf ise pandeminin biterek turizm sektörünün açılmasını bekliyor” dedi.

Onur Şahan

