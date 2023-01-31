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Gölcük Tabiat Parkı'nda göl dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Gölcük Tabiat Parkı'nda göl dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Gölcük Tabiat Parkı'nda göl dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Bolu'da yarıyıl tatil için Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, donmuş göl ve kar manzarasının tadını çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda göl dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı - Tıkla İzle

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı tabiat parkında bulunan göl ise gece saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle tamamen dondu. Manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturan Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin de ilgi odağı oldu. Tatil için bölgeye gelen vatandaşlar, göl etrafında yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.

Enes Özkan

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