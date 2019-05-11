Gölde açılan uzaktan kumandalı teknesini almak isterken, kayboldu

Olay, sabah 08.30 sıralarında Büyükçekmece Gölü Karaağaç mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ali Rıza Avcı (37), göl kenarında balık tutup zaman geçirmeye geldi. Bu sırada Ali Rıza Avcı yanında getirdiği uzaktan kumandalı oyuncak teknesi gölün açıklarında kaldı. Avcı, açıklarda olan oyunca teknesini almak için göle girdi. Bir anda diğer balıkçılar Avcı'nın çırpındığını görünce göle girerek yardım etmek istedi.

Göl üzerinde kaybolan Avcı'ya polis ve itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve dalgıç, göle indirdikleri bot ile Avcı'yı aramaya başladı. Yaklaşık 1 buçuk saatlik aramanın ardından Avcı'nın göl dibinde hareketsiz olarak bulundu. Olay yerindeki ambulansta ilk müdahalesi yapılan Avcı'nın hayati tehlikesi olduğu ve Çatalca Devlet Hastanesine kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Vatandaşların kurtarma çalışması cep telefonu kamerasında

Öte yandan yaşananları bir vatandaş anlatırken kurtarma çalışmaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir vatandaşın Avcı'yı kurtarmak için göle girdiği diğer vatandaşların ise onu yönlendirdiği görülüyor.

Murat Delice