İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Golden State, play-off yarı finaline yükselen son takım oldu

Golden State, play-off yarı finaline yükselen son takım oldu
Golden State, play-off yarı finaline yükselen son takım oldu

NBA play-off’ları birinci tur 7. maçında Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings’i 120-100’lük skorla yenerek seriyi 4-3 kazandı ve Batı Konferansı play-off turu yarı finalinde Los Angeles Lakers’ın rakibi oldu. Warriors’ta 50 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle mücadele eden Stephen Curry, takımını galibiyete taşıdı.

NBA'de play-off heyecanı 2 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı play-off'ları birinci tur 7. maçında Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 120-100'lük skorla yenerek seriyi 4-3 kazandı. Golden State Warriors, bu sonucun ardından Batı Konferansı play-off turu yarı finalinde Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu. Warriors'ta 50 sayı, 8 ribaund, 6 asistle mücadele eden Stephen Curry, takımına galibiyeti getirdi. Konuk ekipte Andrew Wiggins 17 sayı, 7 ribaund, Klay Thompson 16 sayı ve 5 ribaund, Kevon Looney de 11 sayı, 21 ribaundla katkı verdi. Sacramento'da ise Domantas Sabonis 22 sayı, 8 ribaund, De'Aaron Fox 16 sayı ve 6 asist, Malik Monk da 14 sayı, 9 ribaund kaydetti.

Heat, Knicks'i yenerek konferans yarı finalinde 1-0 öne geçti

Doğu Konferansı play-off turu yarı finalinde Miami Heat, konuk olduğu New York Knicks'i 108-101'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Heat'te Jimmy Butler 25 sayı, 11 ribaund, Gabe Vincent 20 sayı ve 5 asist, Kyle Lowry de 18 sayı, 6 asistle galibiyette önemli pay sahibi oldu. Knicks'te ise R. J. Barrett'in 26 sayı ve 9 ribaundu, Jalen Brunson'ın 25 sayı, 7 asisti, Obi Toppin'in de 18 sayı, 8 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi. Serinin 2. maçı, 2 Mayıs'ta New York'ta oynanacak.

Yunus Emre Öztaş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.