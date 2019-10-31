Golden State Warriors'ta Stephen Curry şoku

NBA'de heyecan oynanan 11 maçla devam etti. Golden State Warriors, sahasında karşı karşıya geldiği Phoenix Suns'a 121-110'luk skorla mağlup oldu. Karşılaşmada Golden State Warriors'un başarılı basketbolcusu Curry, sakatlık şoku yaşadı. Maçın 3. periyodunda girdiği bir pozisyonda ters düşerek rakip takım oyuncusu Aron Baynes'in altında kalan Curry'nin sol eli kırıldı. Başarılı oyuncunun parkeden ne kadar süreyle uzak kalacağı ise açıklanmadı. Müsabakanın en skorer ismi ise Phoenix Suns'ta 31 sayı kaydeden Aron Baynes oldu.



Bora Akyol