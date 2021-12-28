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Göle buz kesti, termometreler eksi 25,7'yi gösterdi

Göle buz kesti, termometreler eksi 25,7'yi gösterdi
Göle buz kesti, termometreler eksi 25,7'yi gösterdi

Kar yağışının etkisini kaybettiği Ardahan, Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Göle ilçesinde termometreler eksi 25,7'yi gösterdi.

Göle buz kesti, termometreler eksi 25,7'yi gösterdi - Tıkla İzle

Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu.

Dükkânların ve araçların camları buzla kaplanırken, ağaçlar kırağı tuttu. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evlerinden çıkanların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 25,7 derece ile Göle ilçesi oldu. Termometreler, Çıldır'da eksi 16, Hanak'ta eksi 18,5, Damal'da eksi 16,1, Posof'ta eksi 10,1 dereceyi gösterdi. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 20,7 derece oldu.

Vatandaşlardan Metin Avşar, ''Şu anda eksi 30 derece soğuk var. Soğukla mücadele ediyoruz'' dedi.

Olgun Yıldız
 

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