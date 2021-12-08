İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göle dönen yollarda ağ atıp balık tutmaya çalıştı

Göle dönen yollarda ağ atıp balık tutmaya çalıştı
Göle dönen yollarda ağ atıp balık tutmaya çalıştı

Edirne’de yağmurda sokakların göle dönmesine tepki gösteren bir vatandaş, caddeye balık ağı atıp, balık tutmak istedi.

Göle dönen yollarda ağ atıp balık tutmaya çalıştı - Tıkla İzle

Edirne'nin Kocasinan Mahallesinde etkili olan yağışlar sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Göle dönen yollarda alt yapı soruna değinmek için Zekeriya Kurt isimli bir vatandaş, göle dönen caddeye balık ağı atarak tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına kaydederek, ‘rasgele' dedi.

Vatandaşlar, alt yapı sorunundan dolayı her yıl kış aylarından caddelerin göle döndüğünü ve Edirne Belediye'nin alt yapı konusunda yeterli çalışma yapmadığını öne sürdü.

Vatandaşlar ise alt yapı sorununa sosyal medyadan isyan etti.

Mehmet Basmacı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.