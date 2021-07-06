Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Fatih'te etkili olan yağış yolları göle döndürdü. Yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar su birikintilerinin üzerinden atlarken, bazıları da adeta sek sek oynayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Vatandaşların suyla onan imtihanı da kameraya yansıdı.

Öte yandan, bazı araçlarında maddi hasarlı kazaya karıştığı görüldü.



Ahmet Faruk Sarıkoç - Caner Sönmez - İsmail Coşkun

