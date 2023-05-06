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Göle gelen binlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu

Göle gelen binlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu
Göle gelen binlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu

Burdur’da kuraklıkla boğuşan ve göçmen kuşların her yıl bahar aylarında konakladıkları Yarışlı Gölü’ne bu sene de uğrayan flamingolar renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 3 bin flamingonun oluşturduğu muhteşem görüntü, dron ile görüntülendi.

Göle gelen binlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu - Foto Galeri
Göle gelen binlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu - Tıkla İzle

Yeşilova ilçesinde bulunan, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen bin 463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, bahar aylarının gelişiyle göçmen kuşları ağırlıyor. Her yıl başta flamingo olmak üzere birçok göçmen kuşu ağırlayan göle bu sene de misafirleri akın etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan videoda flamingoların Yarışlı Gölü'ne geldiği görüntülendi.
Yaklaşık 3 bin kadar flamingonun bulunduğu gölde, etrafı çevreleyen dağlar ile kuşların göldeki yansımaları eşsiz bir manzara sundu.

Yarışlı Gölü, flamingoların yanı sıra kılıçgaga, uzunbacak, kumkuşu, döğüşkenkuş gibi birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor.

Sercan Kurban

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