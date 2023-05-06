Göle gelen binlerce flamingo renkli görüntüler oluşturdu

Yeşilova ilçesinde bulunan, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen bin 463 hektar büyüklüğündeki Yarışlı Gölü, bahar aylarının gelişiyle göçmen kuşları ağırlıyor. Her yıl başta flamingo olmak üzere birçok göçmen kuşu ağırlayan göle bu sene de misafirleri akın etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan videoda flamingoların Yarışlı Gölü'ne geldiği görüntülendi.

Yaklaşık 3 bin kadar flamingonun bulunduğu gölde, etrafı çevreleyen dağlar ile kuşların göldeki yansımaları eşsiz bir manzara sundu.

Yarışlı Gölü, flamingoların yanı sıra kılıçgaga, uzunbacak, kumkuşu, döğüşkenkuş gibi birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor.

Sercan Kurban

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