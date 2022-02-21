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Göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu

Göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu
Göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde piknik yapmaya Gölcük Gölü'ne giden vatandaşlar, bir kadın cesedi ile karşılaştı.

Göle piknik yapmaya giden vatandaşlar kadın cesedi buldu - Tıkla İzle

Olay, öğle saatlerinde ilçede bulunan Gölcük Gölü kıyısında meydana geldi. Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, kadın cesedi kıyıya çıkartıldı. Yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ali İhsan Çiftçi

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