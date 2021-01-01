Göle'de dondurucu soğuklar

Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. İlçede etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar da buz tuttu. Kuru ayazın yaşandığı ilçede termometreler gece eksi 25 dereceyi gösterdi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Göle'de 25, Hanak'ta 19, Çıldır'da 17, Posof'ta 9 ve Damal'da 14 derece olarak kaydedildi.

Olgun Yıldız