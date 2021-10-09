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Göle'de etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor

Göle'de etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor
Göle'de etkili olan yoğun sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor

Ardahan’ın Göle ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Ardahan'ın Göle ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Göle ilçesinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olmasının ardından ilçe genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle trafik güçlükle sağlanıyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Göle ilçesinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olmasının ardından ilçe genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle trafik güçlükle sağlanıyor.
Ardahan'ın Göle ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Göle ilçesinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olmasının ardından ilçe genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle trafik güçlükle sağlanıyor.
Göle ilçesinde etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkili olmasının ardından ilçe genelinde yaşanan yoğun sis nedeniyle trafik güçlükle sağlanıyor.
 

Yusuf Gültekin

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