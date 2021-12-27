Göle'de hayat dondu, eksi 22,2 derece

Doğunun incisi Ardahan'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Aralık ayının son günlerinde etkili olan dondurucu soğuklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Göle ilçesinde soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Dondurucu soğuklardan olumsuz etkilendiklerini söyleyen, Ulgar Anıl Karabağ, "Ardahan'da hayat resmen dondu. Şu anda sosyal aktivitemi yok, araçlar tamamen donuyor. Isınamıyoruz. Yakıt fiyatları çok yüksek. Şu anda soğuk havaya teslim olmuşuz'' dedi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Göle'de 22,2, Hanak'ta 14,6, Çıldır'da 9, Posof'ta 4,6 ve Damal'da 9,6 derece olarak kaydedildi.

Olgun Yıldız



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