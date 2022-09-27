İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Göle'de köylerde deprem sonrası bazı evlerde çatlama ve göçük oluştu

Göle'de köylerde deprem sonrası bazı evlerde çatlama ve göçük oluştu
Göle'de köylerde deprem sonrası bazı evlerde çatlama ve göçük oluştu

Ardahan’ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ilçeye bağlı bazı köylerde bulunan kerpiç evlerde yıkımlar meydana getirdi.

Ardahan Valiliğince yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre; ilçeye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri depremden etkilenmiştir. Depremin ardından AFAD, Jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerimiz ivedilikle deprem bölgesine yönlendirilmiştir. Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin hasar tespit çalışması devam etmektedir' denildi.

Öte yandan Çullu köyünde cami duvarında göçük oluştu, cami minaresi yıkıldı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem sonrası hasar oluştuğu belirtilen köylerde incelemelerde bulundu.

Olgun Yıldız
 

İLGİLİ HABER
Ardahanda peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor Ardahan’da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor
İLGİLİ HABER
Ardahandaki depremde yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı Ardahan’daki depremde yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı
İLGİLİ HABER
Ardahanda olan deprem Karsta da hissedildi Ardahan’da olan deprem Kars’ta da hissedildi
İLGİLİ HABER
Ardahanda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.