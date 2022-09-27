Göle'de köylerde deprem sonrası bazı evlerde çatlama ve göçük oluştu

Ardahan Valiliğince yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre; ilçeye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri depremden etkilenmiştir. Depremin ardından AFAD, Jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerimiz ivedilikle deprem bölgesine yönlendirilmiştir. Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin hasar tespit çalışması devam etmektedir' denildi.

Öte yandan Çullu köyünde cami duvarında göçük oluştu, cami minaresi yıkıldı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem sonrası hasar oluştuğu belirtilen köylerde incelemelerde bulundu.

Olgun Yıldız



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