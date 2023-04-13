Gölet yakınındaki konutlar ilginç görüntüler oluşturdu

İstanbul Göktürk'te bulunan Kemer Country Göleti yakınında yapılan konutlar havadan çekilen görüntüleri ile izleyenleri hayrete düşürüyor. İnşaatı devam eden konutların göl seviyesinden metrelerce altta olması nedeniyle sosyal medyada tepki topladı. Konutların her hangi bir afet durumunda göletten aşağıda olması nedeniyle zarar görüp görmeyeceği sosyal medya kullanıcılıları tarafından merak konusu haline geldi. Havadan çekilen görüntüler inşaatın gölün altındaymış görüntünü net bir şekilde gözler önüne serdi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun

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