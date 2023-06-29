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Gölete düşen oğlak kurtarıldı: Annesi kurtarılmasını bekledi

Gölete düşen oğlak kurtarıldı: Annesi kurtarılmasını bekledi
Gölete düşen oğlak kurtarıldı: Annesi kurtarılmasını bekledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gölete düşen oğlak kurtarıldı. Kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansırken göletteki oğlağın annesi de yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Gölete düşen oğlak kurtarıldı: Annesi kurtarılmasını bekledi - Tıkla İzle

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık köyünde bir oğlak annesi ile gezinirken gölete düştü. Oğlağın gölete düşmesiyle annesi ortalığı birbirine kattı. Göletin başında bir oğlak olduğunu fark eden vatandaşlar, oğlağı kurtarma operasyonu başlattı. Vatandaşlar, yaptıkları kurtarma operasyonu ile gölete düşen oğlağı kurtardı. Oğlağın annesi ise yavrusunun kurtarılmasını izledi.
Oğlağın kurtarılma anı ise saniye saniye görüntülendi

Halil Dağ
 

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