Gölete uçan araçtan çıkarılan cesetlerin isimleri belli oldu

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kozluören mevkinde seyir halindeki bir araç karanlık yolda fark etmediği Kozluören Göleti'ne uçtu. Kısa sürede suya gömülen aracı fark eden diğer sürücüler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere AFAD ekipleri de katıldı. Suya giren ekipler araçtan Burak ve Bilge Çakır'ın cesedine ulaştı. Olay yerinde arama yapan ekipler Hüseyin, Seçkin ve Başak Çakır'ı ise yaralı kurtardı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyfettin Aras

