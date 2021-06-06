Gölette kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Yamaçoba Mahallesi'ndeki sulama göletinde meydana geldi.

İddiaya göre serinlemek için arkadaşlarıyla gölete giren lise 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Şavir, bir süre sonra gözden kayboldu. Şavir'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu ailesine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler suda kaybolan genci bulmak için çalışmalara başladı.

Göletin kıyısına gelen Şavir'in yakınları feryat etti.

Jandarma olayla ilgili araştırma başlatılırken, gencin bulunması için gölette çalışmalar sürüyor.

Muhammet Abdulkadir Esen

