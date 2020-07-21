Gölette serinlemeye çalışan çocuk boğuldu

Olay, saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Suluca köyü sulama göletinde meydana geldi. Sıcaktan bunalan 4 arkadaş, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra sudan çıkan 3 çocuk, arkadaşları Nihat Gündüz'e (15) ulaşamayınca suyun çevresinde bağrışmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar jandarma ve AFAD'ı arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ise yer tespit çalışması başlattı. Göletin bataklık olduğu değerlendirilmesi üzerine çevre belediyelerden istenilen iş makineleriyle göletin su seviyesi düşürüldü. Bitlis'ten bölgeye gelen polis dalgıçlar ise arama kurtarma çalışmasıyla suyun altında bulunan Nihat Gündüz'ü cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Cansız bedeni sudan çıkarılan Nihat Gündüz'ün olay yerindeki ailesi sinir krizi geçirirken, sağlık ekipleri aile fertlerini sakinleştirmeye çalıştı.

Nihat Gündüz'ün cansız bedeni, Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uğur Ulu

