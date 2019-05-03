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Göletten cesedi çıkarılan tır şoförünün 2 kuzeni tutuklandı

Göletten cesedi çıkarılan tır şoförünün 2 kuzeni tutuklandı
Göletten cesedi çıkarılan tır şoförünün 2 kuzeni tutuklandı

Niğde'de 2 ay önce kaybolan ve bugün cansız bedeni göletten çıkarılan şahsın 2 kuzeni tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına 25 Şubat'ta F.K. eşi Metin Kocaoğlu'ndan haber alamadığı gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, Kocaoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı çeşitli mahalle ve tarlalarda kazı yaparak aramalarını sürdürdü. 

Ekipler, soruşturma kapmasında Kocaoğlu'nun kuzenleri M.A. ve kardeşi A.A.'yı 30 Nisan'da gözaltına aldı. İfadeleri alınan kuzenler M.A.'nın cesedin bir gölette olduğunu bilgisini vermesi üzerine ekipler Akkaya göletinde dalgıçlar tarafından yapılan aramada Metin Kocaoğlu'nun cesedini buldu. 

Mahkemeye çıkarılan şüpheli kuzenler M.A. ve A.A. tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
Metin Kocaoğlu'nun cesedi ise otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.  

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