Golf tutkunları Gloria Özaltın Championship'de bir araya geldi

Türkiye'nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına ve tek “TrackMan Range” uygulamasına sahip, Michel Gayon imzalı Gloria Golf Kulübü sahalarında düzenlenen Gloria Özaltın Championship'de, bir hafta boyunca bireysel turnuvalardan golf sohbetlerine, workshoplardan özel gala yemeğine bir çok aktivite gerçekleştirilirken, TrackMan Range “Longest Drive“ ve “Nearest The Pin” müsabakaları da organizasyona yenilik kattı.

15 Nisan akşamı konser programı ve seçkin lezzetlerle hazırlanan özel gala gecesinde, “Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy” bireysel turnuvasını kazanan Beyhan Benardete, ödülünü Zeynep Özdemir'den aldı. “Nuri Özaltın Trophy” erkekler bireysel turnuvasının kazananı Cengiz Şahin'e ödülünü İrem Özaltın sunarken, “Sebahat Özaltın” kadınlar turnuvasını da kazanan Beyhan Benardete'ye bu ödülü de Elif Özdemir takdim etti.







