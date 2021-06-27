Gölgesine oturduğu bina önünde hayatını kaybetti

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620. Sokak'ta saat 15.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Kabakçı (55) sokak üzerinde bulunan binanın önünde aşırı sıcak havada dinlenmek için bir süre oturdu. Daha sonra Kabakçı'nın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine 155 polis ekipleri geldi. Ekipler, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek, incelemede bulundu. Şahsın üzerinden çıkan kimlikte yapılan araştırmada bimekan olduğu tespit edildi. Şahsın giydiği terliklerinin ve içtiği su şişesinin hemen yanında olduğu görüldü. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz

