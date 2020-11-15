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Goller 3 farklı isimden geldi

Goller 3 farklı isimden geldi
Goller 3 farklı isimden geldi

Rusya karşısında A Milli Futbol Takımı’nın golleri 3 farklı isimden gelirken, ay-yıldızlı forma ile Cenk Tosun 18., Cengiz Ünder 8. ve Kenan Karaman da 4. golünü attı.

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta İstanbul'da karşı karşıya geldiği Rusya'yı 3-2'lik skorla mağlup ederken, goller 3 farklı isimden geldi. Millilerin gollerini 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.

Bu sezon İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olan Cengiz Ünder, bu maç birlikte milli takımdaki 8. golünü attı. Sakatlığını atlattıktan sonra Everton'da forma giymeye başlayan Cenk Tosun da ay-yıldızlı forma ile 18. kez gol sevincini yaşadı.

Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kenan Karaman da milli takım ile 4. golünü kaydetti.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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