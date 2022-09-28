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Gölün rengini gören kan zannediyor

Gölün rengini gören kan zannediyor
Gölün rengini gören kan zannediyor

Mavi, yeşil ve kahverengi olarak görmeye alıştığımız göllerin bazıları, yıl içinde sıcaklık değişimine bağlı olarak renk değiştiriyor.

Gölün rengini gören kan zannediyor - Tıkla İzle

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Dalyan köyü yakınında bulunan Tuz Gölü, yılın belirli dönemlerinde pembe renge bürünüyor. Oluşturduğu görüntüyle ziyaretçilerini de büyüleyen Tuz Gölü rengini burada yaşayan su bitkileri alglere borçlu.

Dünyada bu özelliklere sahip sadece sekiz tane göl bulunuyor. Su yerine çilekli sütle doldurulmuş gibi görünen pembe göller kırmızıdan uçuk pembeye uzanan renklerini karotenoid üreten alglerden alıyorlar. Büyük çoğunluğu tuz gölü olan bu doğa harikaları, mevsimden mevsime renk de değiştirebiliyor.

Dünya üzerinde sayıları fazla olmasa da pembe göller de var. Üstelik dünyada yalnızca 8 tane bulunan bu doğa harikası göllerden bir tanesi de Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde bulunuyor. Rengi kırmızıyı da andıran gölü görenler gölün içinin kan dolu olduğunu görmüş gibi oluyor. Dalyan köyündeki göl yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiyi kendine çekiyor.

Burak Türker - Ahmet Berke Erdal
 

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