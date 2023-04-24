İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gomis: 'Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam, çünkü sahada değildim'

Gomis: 'Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam, çünkü sahada değildim'
Gomis: 'Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam, çünkü sahada değildim'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Karagümrük maçının ardından, "Gomis bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini söyledi" açıklamasının ardından golcü oyuncu, "Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam, çünkü sahada değildim" dedi.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Teknik Direktör Okan Buruk'un yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabından cevap verdi. Tecrübeli forvet, "Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam, çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi... Sırt ağrılarım var. Gerçek bu. Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray'a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz" diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.